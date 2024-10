Territorio e statistiche. La Maremma invecchia. E le "quote rosa" sono in maggioranza

È iniziata la settima edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente. Il censimento è in grado di restituire rappresentative dell’intera popolazione che dimora abitualmente in Italia non solo a livello nazionale, regionale e comunale ma anche a livello territoriale più fine (quartieri, località abitate e sezioni di censimento).

I dati vengono raccolti attraverso due diverse rilevazioni campionarie, denominate "da Lista" e "Areale". La rilevazione "da Lista" è rivolta ad un campione di famiglie, mentre quella "Areale" è condotta su un campione di indirizzi. Nel 2024 in Toscana la rilevazione "da Lista" si svolge in 118 comuni, mentre la rilevazione "Areale" si svolge solo nel comune di Firenze. Di questi 118 comuni 10 sono della provincia di Grosseto e riguarderanno 6882 famiglie. I comuni maremmani coinvolti sono Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Follonica, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monte Argentario, Seggiano. Complessivamente nella regione sono coinvolte circa 81mila famiglie.

La rete di rilevazione sul territorio, costituita dagli Uffici regionali di Censimento Istat, dagli Uffici comunali di censimento e dagli Uffici provinciali di censimento istituiti nelle Prefetture, è composta da circa 1.100 operatori. In base ai risultati del censimento dell’anno precedente, al 31 dicembre 2022 la popolazione residente nella regione ammonta a 3.661.981 residenti, in lieve calo rispetto al 2021 (-1.210 individui; -0,03%). Le donne sono il 51,5% della popolazione residente, superando gli uomini di circa 108 mila unità. L’età media si è lievemente modificata rispetto al 2021 passando da 47,7 a 47,8 anni. Massa-Carrara quella più anziana (49,4 anni). Gli stranieri censiti sono 415.190 (+8.682 rispetto al 2021), l’11,3% della popolazione regionale.

In questa rete di dati e numeri la provincia di Grosseto come si incastra? Il primo dato che emerge e che caratterizza la Maremma con i suoi 216.633 abitanti, dopo la provincia di Massa Carrara è quella meno popolata. La prevalenza della componente femminile nella struttura per genere si conferma anche nel 2022. La popolazione totale in provincia i Grosseto è così divisa: 105.272 maschi e 111.361 femmine e il tasso di natalità è lo stesso rispetto a quello dell’anno precedente, cioè del 2021. È aumentato invece il tasso di mortalità, e questo dato è in linea con il progressivo invecchiamento della popolazione. Non siamo nemmeno una provincia così molto giovane, infatti gli indicatori di struttura della popolazione provincia per provincia ci dicono che l’età media da noi è di 49,3, la più alta dopo Massa Carrara. Le altre province si muovono sui 47 e i 45 di Prato che rappresenta la provincia con un’età media più giovane della Toscana. La nostra provincia, infine, con 21.820 residenti stranieri è tra quelle dove vivono meno stranieri.