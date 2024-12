Terre di Sacra assume. Ecco le figure che servono

La società "Terre di Sacra" con sede a Capalbio seleziona tre diverse figure professionali delle quali ha bisogno con urgenza per poterle inserire all’interno del proprio organico.

In particolare, serve un esperto in Analisi e Controllo per assunzione full time per 12 mesi con prospettiva di contratto a tempo indeterminato e possibilità di rimborso chilometrico. Serve anche un contabile full time o part time su 12 mesi: richiesta esperienza. Per iniziare contratto a tempo determinato.

Si seleziona anche una segretaria amministrativa per attività di segreteria e supporto amministrativo comprensivo della gestione degli ordini, Richiesta esperienza e conoscenze informatiche (pacchetto office, posta elettronica, gestionale di contabilità) Lavoro full time (mattina e pomeriggio). Contratto tempo determinato: 12 mesi. Orario spezzato, sede di lavoro Capalbio.