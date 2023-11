Terrarossa, nuovi impianti: "Risposta per l’ambiente"

Terrarossa volta pagina, presentato il nuovo look della stazione di sollevamento P13. Impianti rinnovati dall’Acquedotto del Fiora, con un occhio alla tutela dell’ambiente e l’impegno da parte dell’azienda da quando è subentrata nella gestione circa sei mesi fa. I lavori ultimati sono stati presentati ieri in conferenza stampa. Il nodo strategico del "sistema Terrarossa", grazie ai lavori che sta portando avanti AdF dopo la presa in carico dell’impianto lo scorso 23 maggio, "ereditato in condizioni oggettivamente complesse", sfoggia oggi un nuovo look, con pompe di ultima generazione e sistemi avanzati di telecontrollo. L’importanza della stazione P13 è massima: da qui l’acqua pulita, dopo essere stata trattata dal vicino depuratore, viene rilanciata al largo di Ansedonia, grazie ad un tubo sottomarino lungo quasi quattro chilometri. AdF nei mesi estivi ha effettuato una completa ricognizione subacquea su tutta la lunghezza della condotta per verificarne lo stato, con strumentazioni sofisticate e controlli effettuati da sub esperti. La tubazione non ha presentato alcuna rottura. "Siamo l’azienda del territorio e facendo squadra stiamo affrontando anche questa partita, mettendo la tutela dell’ambiente e della risorsa idrica al primo posto, grazie anche al patto di fiducia con i Comuni soci – commenta il presidente di AdF Roberto Renai –. Guardiamo alla salvaguardia e al futuro della laguna". "Ambiente, sostenibilità, innovazione e riuso sono i punti cardinali con cui abbiamo affrontato questa nuova sfida industriale – sottolinea l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari –. A Terrarossa abbiamo trovato una situazione complessa e ci siamo subito messi al lavoro". Su un totale di 16 milioni di euro di investimenti stimati per il "sistema Terrarossa" fino al 2031 ne sono stati previsti oltre 2 milioni e 600 mila tra il 2023 e il 2024, di cui 1 milione già messo a terra per interventi realizzati e conclusi in questi primi mesi. Soddisfatti anche i sindaci di Monte Argentario Arturo Cerulli e di Orbetello Andrea Casamenti.