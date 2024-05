Terminati i lavori. Da oggi riapre l’ufficio postale

Riaprirà al pubblico domani secondo la tipologia "Polis” l’ufficio postale di Bagno di Gavorrano, in via Marconi. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.