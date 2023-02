"Terme di Saturnia non realizzerà né villette né colate di cemento"

"Terme di Saturnia non ha in programma di realizzare alunina ’villetta’ né alcuna ’colata di cemento’, concetti totalmente estranei alla cultura dello sviluppo dell’attuale gestione dei trend di mercato".

E’ quanto replica la Direzione del resort che contesta le affermazioni fatte da alcuni consiglieri di minoranza all’indomani della decisione di dare seguito "al Piano attuativo varato – ricordano i vertici del resort – dalla giunta dell’ex sindaco Rossano Galli, oggi all’opposizione" e che, secondo la Direzione, sono frutto di "evidente disinformazione" e piene "di inesattezze".

"Il Piano attuativo – si spiega – dettava la previsione di 25 nuove stanze di resort in località La Stellata con obbligo di demolire alcuni edifici, fra i quali un grande casolare esistente, che hanno un impatto negativo sull’ambiente. Peraltro tutte le nuove stanze saranno realizzate in materiali naturali e senza cemento in linea con gli standard Leed Platinum, il top mondiale di rispetto dell’ambiente. Terme di Saturnia ha fatto dell’integrazione e dell’armonia con il proprio territorio un tratto distintivo, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista occupazionale impiegando l’80 per cento del proprio personale di provenienza dal comune e dalla provincia".

"Auspichiamo dunque un confronto sereno e continuo sempre a tutti i livelli – dicono ancora i dirigenti –, così come avviene negli altri sei Comuni nei quali Terme di Sauturnia opera in Italia e non accettiamo di essere ’utilizzati’ per battaglie politiche, soprattutto se in presenza di informazioni parziali o errate che possono confondere l’opinione pubblica e danneggiare il territorio".