Terme di Saturnia: "Forum in Masseria". Il futuro passa da qui

Ministri, amministratori locali, Ceo di multinazionali, segretari di partito. Da oggi a domenica alle Terme di Saturnia è in programma la quinta edizione del "Forum in Masseria", la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. Sarà l’occasione per promuovere un dialogo tra imprese, istituzioni ed esponenti di primo piano della politica su temi quali: competitività, sicurezza sul lavoro, agrivoltaico, semplificazione normativa, innovazione per il sistema infrastrutturale, transizione energetica, cooperazione internazionale e inclusione a tutela delle disabilità.

I lavori si apriranno oggi con il primo panel alle 15 dal titolo "I lavori di domani: sicurezza, competenze e formazione". Al tavolo Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Federica Brancaccio, presidente Ance; Mario Cucinella, fondatore Mca - Mario Cucinella Architects; Guido Grimaldi, presidente Alis; Nicola Patrizi, presidente Federterziario; Fabio Vaccarono, Ceo Multiversity. Si prosegue alle 16 con il dibattito su "Prospettive del settore agroalimentare europeo: verso una rivoluzione tecnologica" che vedrà l’intervento di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura; Natalia Bobba, presidente Ente Nazionale Risi; Giovanni Galimberti, presidente European Patent Lawyers Association; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Francesco Minotti, amministratore delegato Mediocredito Centrale. Alle 17.30 Bruno Vespa dialoga con Giovanbattista Fazzolari, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e alle 18.15 l’ultimo incontro della giornata "Le infrastrutture come volano per lo sviluppo internazionale" dove prenderà la parola Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al tavolo con il leader della Lega ci saranno Benedetto Levi, amministratore delegato Iliad Italia; Roberto Tomasi, amministratore delegato Autostrade per l’Italia; ed Emanuela Trentin, amministratrice delegata Siram Veolia. La giornata terminerà con una cena di gala, alle 21,| alla presenza di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Anche domani molti i temi in discussione. Aprirà la giornata "Il ruolo delle rinnovabili e del nucleare nella transizione energetica" e qui prenderanno parola Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica; Salvatore Bernabei, Head of Enel Green Power and Thermal Generation; Roberto Prioreschi, Semea Regional Managing Partner Bain & Company; Sabrina Saccomandi, direttrice generale Rome Technopole. Alle 11.30 Bruno Vespa intervista Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e alle 12 invece è in programma "Integrazione e cooperazione. Il ruolo dell’Italia in Europa" dove interverranno Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione; Renato Brunetta, presidente Cnel. Nel pomeriggio spazio alla "Cultura 4.0" (interverrà Alessandro Giuli, ministro della Cultura) alla "La Blue Economy" (sarà presente Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare) e all’Accessibilità e inclusione con Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità. La cena di gala del sabato sarà con Carlo Calenda, leader di Azione.

Nicola Ciuffoletti