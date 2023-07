Tennis in lutto, morto il maestro Turcarolo

E’ morto all’ospedale di Castel del Piano Raffaello Turcaloro, conosciuto da tutti come Lello, il decano dei maestri di tennis della Maremma. Nato nel 1945 a Soriano Calabro, da giovanissimo si era trasferito a Roma dove, frequentando i circoli di tennis, si era appassionato a questo sport diventando uno dei migliori interpreti italiani dell’epoca e venendo in contatto con i grandi campioni. Intrapresa la carriera di maestro negli anni ‘70, era giunto in Maremma dove aveva deciso di stabilirsi insegnando in vari circoli di Grosseto e della costa, crescendo numerosi allievi alcuni dei quali giunti alle competizioni nazionali ed internazionali. Qualche anno fa aveva coronato il suo sogno di costruire un circolo tutto suo a Casotto Pescatori dove ha continuato ad insegnare fino a poche settimane fa, fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso. Turcaloro lascia la moglie Danka Zagorak, i funerali si svolgeranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa di Sasso d’Ombrone.