’Tempo d’attesa’ al cinema Tirreno

FOLLONICA’Tempo d’attesa’, il documentario di Claudia Brignone, dopo numerosi premi e partecipazioni a festival nazionali e ora in concorso per il ’Premio David di Donatello - Cecilia Mangini 2025’ per il miglior documentario, arriva anche a Follonica. Sarà in sala al Cinema Tirreno in via Bicocchi 53 oggi alle 16,30, in collaborazione con l’associazione Olympia de Gouges. Alla proiezione seguirà una riflessione sull’esperienza della gravidanza e del parto. Attraverso le loro storie, le donne offrono uno sguardo su un cambiamento epocale in cui la maternità diventa una lente per osservare la condizione femminile e riscriverne bisogni e desideri. Il film le segue non solo nei loro momenti collettivi, ma anche nella loro intimità: durante le visite e i parti, nei primi attimi in cui la nascita ridefinisce la loro identità. Tra questi frammenti di vite, il documentario intreccia una riflessione profonda sul diventare madre e sul bisogno sempre più urgente di fare comunità. ’Tempo d’attesa’ non è soltanto il racconto di un’esperienza condivisa di preparazione al parto, ma un’esplorazione su cosa vuol dire oggi per le donne mettere al mondo dei figli. "Quando ho scoperto di essere incinta mi sembrava che tutti avessero un’opinione e una verità sulle cose giuste da fare - ha raccontato Claudia Brignone (foto), - Il film è una riflessione su cosa significhi oggi diventare madri".