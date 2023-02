Temperature rigide La neve regge

Meno 10 gradi centigradi la minima e -7 la massima. Sull’Amiata i dati riportati dalla colonnina di mercurio non lasciano spazio a interpretazioni: il freddo pungente è arrivato. Nelle ultime due giornate le temperature hanno oscillato tra -12 e -6 gradi, numeri questi che non si registravano da tempo e che per gli operatori della montagna sono fondamentali perché permettono agli impianti di innevamento di produrre neve artificiale. Ieri i generatori di neve artificiale sono stati azionati anche su alcuni tratti del versante senese, sulla piste Vetta e Canalgrande.

Anche nei prossimi giorni le temperature continueranno ad essere rigide e sull’Amiata continuano a registrarsi presenze di turisti superiori alla media stagionale. Un segnale importante questo, soprattutto quest’anno dove la stagione sciistica è partita molto in ritardo.