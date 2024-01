Temperature basse, "sparaneve" in funzione

Temperature molto a di sotto dello zero e cannoni che producono neve in azione. Sull’Amiata ci provano a fare sul serio e ieri alcuni generatori di neve artificiale sono stati azionati anche perchè nella notte tra lunedì e ieri la temperatura ha toccato i -5 gradi, poi durante il giorno si è fermata allo zero.

Anche nella giornata di oggi le massime dovrebbero rimanere stazionarie sotto lo zero e nel pomeriggio è prevista un po’ di neve. La sfida di riuscire ad aprire in tempi brevi almeno alcune piste del comprensorio sciistico dell’Amiata è ardua ma gli impiantisti ce la stanno mettendo tutta. Logicamente anche azionare i generatori di neve artificiale per la società Isa ha un costo energetico rilevante, quindi è bene farlo organizzando al meglio il lavoro, anche in prospettiva e capire quando può valer la pena e quando invece risulterebbe un lavoro inutile.

È entrato in funzione anche nuovo generatore di neve della ditta DemacLenko posizionato nei pressi del Prato delle Macinaie dove si trovano il campo scuola e un’altra pista. Questo macchinario produce neve con consumi energetici più bassi e a temperature più alte. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se e quali piste potranno essere fruibili.

N.C.