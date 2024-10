Teatro, vendita dei biglietti al via

Ha avuto inizio ieri la vendita dei biglietti per gli spettacoli in calendario al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Otto le proposte del cartellone stagionale e tre gli spettacoli della rassegna "Altri percorsi" che porteranno sul palco del Teatro Fonderia grandi nomi del panorama artistico nazionale. I biglietti per i dodici spettacoli sono in vendita dalle ore 10 di ieri all’ufficio Iat di via Roma e, in contemporanea, sul sito di Ad Arte Spettacoli all’indirizzo www.adarte.18tickets.it . La stagione parte ufficialmente il 15 novembre con "Testimone d’accusa", il classico di Agatha Christie, per arrivare il 10 dicembre al "Re Lear" di William Shakespeare con Elio De Capitani. Il 21 e il 22 dicembre Vanessa Incontrada (presenta "Ti sposo ma non troppo", mentre il 16 gennaio sale sul palco Alessandro Bergonzoni con "Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)". Il 2 febbraio arriva Lino Guanciale con "Itaca… il viaggio" e Amanda Sandrelli e Gigio Alberti sono i "Vicini di casa" di Cesc Gay il 20 marzo. "Forte e Chiara", di e con Chiara Francini, è in programma il 12 aprile, mentre il 24 aprile va in scena "4 5 6", il piccolo capolavoro scritto e diretto da Mattia Torre. La rassegna "Altri Percorsi" si apre invece il 2 novembre con l’anteprima nazionale di "Arlecchino" della compagnia residente Zaches Teatro, una rappresentazione dedicata al maestro Eugenio Allegri.