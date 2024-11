Teatro Salvini. Le "Direzioni" verso la cultura

Unica direzione: la cultura, passando per il teatro. La stagione teatrale del Comune di Pitigliano che porterà in scena al teatro Salvini cinque spettacoli, torna da dicembre ad aprile e si chiamerà "Direzioni". Sabato 14 dicembre (alle 21) aprirà la scena Moni Ovadia, in "Cabaret Yiddish"; seguirà domenica 26 gennaio, alle 18, "Age Pride" con Alessandra Faiella; venerdì 21 febbraio, alle 21, "Nives" con Sara Donzelli e Sergio Sgrilli; domenica 23 marzo, alle 18, "Piccole donne crescono?" con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino; sabato 12 aprile, alle 21, "Ismene" con Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua.

La stagione teatrale è promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini, e il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Panificio Celata e l’azienda vitivinicola Villa Corano omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti.

"Non c’è un teatro come quello di Pitigliano nella bassa provincia di Grosseto – dice il sindaco Giovanni Gentili –. Ci investiamo sempre grandi cifre, 30mila euro che sono sicuramente un investimento sulla qualità e sulla cultura che è prerogativa dell’amministrazione".

"Il teatro è un luogo privilegiato di incontro e di riflessione – afferma Irene Lauretti, assessora alla cultura di Pitigliano –, è lo spazio sospeso tra sogno e realtà, a cui poter attingere per arricchire la comprensione del mondo e di noi stessi".

La campagna abbonamenti sarà nel Foyer del teatro Salvini a partire da sabato fino al 13 dicembre. Prevendita biglietti on line su https//salvini.adarte.18tickets.it dal 2 dicembre e nel foyer del teatro Salvini da una settimana prima dello spettacolo il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30; il giorno prima dello spettacolo dalle 17.30 alle 19.30; il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio. Platea (settore A) intero 16 euro e ridotto 13 euro; Galleria (settore B) intero 13 euro e ridotto 11 euro. Riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età. Per informazioni e prenotazioni 350-0382685.

Maria Vittoria Gaviano