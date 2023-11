Teatro per l’Abio. Tante favole per un sogno

Si apre il sipario del teatro Moderno con "Ogni favola è un gioco" presentata dall’associazione Abio Grosseto in programma lunedì alle 20.30 con la direzione artistica di Domenico Saracino e la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Grosseto. lo spettacolo è sttao presentato ieri dall’assessore alla Cultura Luca Agresti, dall’assessore al Sociale Sara Minozzi, da Domenico Saracino e Stefania Guerrera. Il teatro ospiterà bambini e ragazzi che porteranno in scena magiche coreografie di canto, ballo e recitazione per il progetto di Abio "Il bambino in ospedale" a cui sarà devoluto tutto il ricavato. "Il bambino in ospedale" è il progetto di umanizzazione pittorica del reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale Misericordia.

"È un progetto che necessita della comunità.I bambini sono i motori principali dell’umanità – dice Agresti –. Faccio un appello: questo progetto necessità di tutti noi". "Ringrazio Abio e i suoi volontari per ciò che fanno nel nostro territorio. Per la nostra amministrazione è motivo di orgoglio", dice Sara Minozzi.

"Lo spettacolo – spiega Saracino – nasce dall’incontro con Stefania Guerrera e ci siamo trovati subito d’accordo. Abio è un supporto fondamentale." "Abio è impegnata da vent’anni a sostegno dei bambini, aiutandoli a superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco e il sorriso. Lunedì sarà un’opportunità per far conoscere di più il nostro operato e il nostro progetto", afferma la presidente Stefania Guerrera.

Ad animare il palco del teatro saranno nove scuole di ballo di Grosseto, Centro studi danza Poggibonsi, Asd Palestra Europa, Officina movimento arte danza, Asd Progetto Danza, Asd dance system, danzarte Asd, Liceo Coreutico polo Biancardi, Asd Costa d’Argento danza, che metteranno in scena alcune della favole più conosciute come "La bella e la bestia", "Pinocchio" e molte altre. Saranno presenti i Betaflag della scuola Mantica. Li accompagnerà la voce narrante di Alessandro Baldi. I biglietti si possono trovare sul sito [email protected].

Maria Vittoria Gaviano