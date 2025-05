Teatro Moderno ’Imbarazziamoci’ con Mandrake

Dopo decine e decine di date esaurite in tutta Italia e il successo del primo film d’animazione ’La maledizione dello zoccolo’, il fenomeno comico Mandrake, al secolo Giuseppe Ninno, porta in tour al teatro la Famiglia Imbarazzi nello spettacolo dal titolo ’Imbarazziamoci’, in programma oggi alle 21 sul palco del teatro Moderno.

"Nel corso della serata – dicono gli organizzatori – , il talento versatile di Mandragora interpreterà, come solo lui sa fare, l’intera Famiglia Imbarazzi. Dalla Signora Maria, madre nevrotica e dolcemente severa, al padre eternamente seduto in poltrona, passando per Nonna Ninetta, Zia Graziella, Antonio e Giuseppe. Un vero e proprio universo familiare evocato con maestria attraverso voci, postura, sguardi e tic che restituiscono, in chiave comica, l’atmosfera autentica e quotidiana del Sud Italia anni Novanta".

In una combinazione esplosiva di umorismo, emozioni e situazioni surreali che riflettono la vita di ogni giorno, ’Imbarazziamoci’ è un’esperienza teatrale entusiasmante, per adulti e bambini, dove la platea viene coinvolta in scambi improvvisati e interazioni travolgenti, in cui è impossibile non ridere.

Giuseppe Ninno è un influencer brindisino di 39 anni. Il suo nome d’arte deriva dal personaggio interpretato da Gigi Proietti nel film ’Febbre da cavallo’ e gli fu dato dai suoi colleghi romani quando lavorava come broker di scommesse nella Capitale.

Amante dei social, inizia a postare video per puro divertimento sui suoi profili fino alla svolta del 2017, quando comincia a realizzare irriverenti sketch comici con le parodie della prima cittadina di Brindisi e del brindisino medio. Il successo sempre crescente l’ha portato a raggiungere ad inizio 2023 il terzo posto nella classifica HypeAuditor dei tiktoker italiani.

Nei video presenti sulla sua pagina facebook, Mandrake interpreta da solo tutti i personaggi in scena, utilizzando filtri del viso presenti sui social, per raccontare le disavventure dei bambini alle prese con i genitori di una volta. Questo è il pretesto per presentare piccoli spaccati del Sud Italia degli anni ‘90 e non solo, con l’intento di far riflettere e non di mettere in ridicolo.