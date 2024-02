Teatro Moderno. Barbascura X e la scienza buffa

Al Teatro Moderno arriva Barbascura X, il ‘satiratore scientifico’, con lo spettacolo ‘Amore bestiale’. Considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, e uno dei primi come numero di follower, è l’autore della rubrica Scienza Brutta, celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica. Chimico, stand-up comedian, scrittore, presentatore Tv per Dmax, Rai, Comedy Central, performer teatrale, scrittore di libri bestseller, cantautore e youtuber, in questo spettacolo Barbascura X porta in scena un racconto che parla di sesso. Un viaggio irriverente alla scoperta dei metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale, tra acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male, ovvero con il tono leggero e divertente che ha reso celebre il suo modo di fare divulgazione scientifica. Tra le altre cose, è vincitore del Premio nazionale di Divulgazione scientifica 2020 Giancarlo Dosi, per il libro ‘Il genio non esiste (e a volte è un idiota)’. Dal 2021 è anche autore e conduttore di programmi televisivi, oltre che monologhista satirico e stand-up comedian per Comedy Central. Il suo pubblico è formato da giovani e giovanissimi, che spesso approfittano delle sue spiegazioni informali anche per argomenti complessi che fanno parte dei loro programmi di studio scolastici. In realtà, a riflettori spenti, il trentasettenne di Taranto che si nasconde dietro questo pseudonimo è estremamente riservato sulla sua vita privata, tanto da proteggere in modo assoluto il suo vero nome. Laureato in chimica organica all’Università di Bari, specializzato all’Università di Bologna, con un dottorato in green chemistry e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in diversi laboratori d’Europa partecipando a due Erasmus (Poitiers e Dublino) e svolgendo sia la carriera di chimico sia quella di ricercatore al Trinity College di Dublino, lavorando sulla sintesi di prodotti farmaceutici, a Parigi per l’Istituto nazionale della Salute, sulle nuove tecniche di cura e prevenzione dell’arteriosclerosi, e a Nizza ed Amsterdam, vincendo il bando europeo Marie Sklodowska-Curie Actions.

Riccardo Bruni