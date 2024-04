Teatro Leopolda: "Nel tempo che ci resta"

L’omaggio di César Brie a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino chiude la stagione "Metamorfosi" del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Questa sera, alle 21,15, arriva sul palco del teatro comunale della città del Golfo "Nel tempo che ci resta" di e con César Brie, affiancato da Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti e Donato Nubile. Prodotto da Campo Teatrale/Teatro dell’elfo, lo spettacolo parte da un cantiere abbandonato a Villagrazia, il luogo dal quale partì Paolo Borsellino per andare incontro alla morte. In questo cantiere un uomo fa rotolare per terra delle arance. Il profumo degli agrumi fa uscire dall’ombra quattro figure, che appaiono tra le lamiere. Si chiedono dove sono, qual è la terra in cui si trovano; si riconoscono: sono le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto. L’uomo che ha lanciato le arance si presenta: è Tommaso Buscetta, il pentito di mafia. Le anime delle due coppie e del pentito si raccontano in questo cantiere abbandonato. Ricordano, denunciano, si interrogano, in un amaro viaggio attraverso quello che è successo prima e dopo la loro morte.

Ad accompagnare il racconto le musiche di Pablo Brie, variazioni sui temi di Verdi. La lotta alla mafia, le vittime, i tradimenti, i pensieri, le vicende personali e pubbliche, la trattativa, l’isolamento, le menzogne, il senso di dovere e l’amore si intrecciano in questa ricostruzione di ciò che è accaduto e di ciò che continuerà ad accadere. Come ormai consuetudine, prima dello spettacolo, alle 18,30, nella sala "Eugenio Allegri", è in programma l’incontro della compagnia con il pubblico, condotto da Luana Gramegna, della compagnia Zaches Teatro. Inoltre, alle 19,45, sarà possibile partecipare alla cena in teatro a cura dell’associazione Ristoratori follonichesi: il menu della serata sarà curato dalla chef Mara Pistolesi, del ristorante il Beccofico. Per i biglietti ci si può rivolgere alla biglietteria del teatro oppure on line su www.leopolda.adarte.18tickets.it.