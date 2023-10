"Tavolata con la Croce Rossa a Follonica: cibo, musica e solidarietà"

Annuale appuntamento di fine estate con la Croce Rossa di Follonica con buona musica, cucina e solidarietà allo scopo di reperire fondi, indispensabili per dare sempre più servizi ai bisognosi. Gli ospiti presenti hanno potuto apprezzare un delizioso menù , servito a tavola dai volontari e allietato dalla bellissima musica di Mauro Calamassi e le intramontabili canzoni di Lucio Battisti suonate sul palco dai bravissimi Divi Tardivi. La serata ha visto anche un momento istituzionale, nel quale sono state assegnate benemerenze, rilasciate dal comitato nazionale di croce rossa, tese a riconoscere e ringraziare le altre associazioni di volontariato della città che si sono distinte nell’operato svolto al fianco della Cri durante il periodo del covid e del lockdown, riconoscenze rilasciate anche ai volontari e dipendenti Cri che anche in circostanze difficili ,non hanno mai lasciato mai abbandonato il servizio di emergenza e trasporti sanitari. E alla fine applausi per tutti.