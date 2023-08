Scambiano una tartaruga di terra per una caretta caretta: la buttano in mare e muore

Grosseto, 3 agosto 2023 – Nella spiaggia tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto qualcuno ha scambiato una tartaruga di terra per una caretta caretta –ovvero una tartaruga di mare – e l’ha buttata in acqua. Il piccolo animale è dunque morto.

La storia è stata raccontata sui social da tartAmare, un’associazione non-profit, che in Toscana e, nella fattispecie a Grosseto, si occupa della riabilitazione delle tartarughe marine.

"Marina – sottolinea l’associazione – è morta a causa dell’ignoranza. Un'ignoranza che poteva essere colmata in pochi minuti: la morte di Marina si sarebbe potuta evitare con una chiamata, prima di agire in alcun modo, a un ente competente o anche con una semplice ricerca su Internet”.

A volte, spiega ancora l’associazione, la soluzione migliore quando troviamo un animale e pensiamo sia in difficoltà è quella di non agire. “La difficoltà in cui essi si trovano – sottolinea tartAmare – può essere anche aggravata da un aiuto fornito in modo non adeguato alle circostanze”.

Cosa fare dunque se si trova una tartaruga marina che ci appare in difficoltà? “Non dare fastidio in nessun modo alla tartaruga e tenere le distanze in modo di non spaventarla. Non toccarla assolutamente e chiamare immediatamente noi o la guardia costiera al 1530: provvederà l'autorità competente a darvi indicazioni rispetto a come comportarvi”, conclude l’associazione.