Tari agevolata. Un modulo per la richiesta

Rinnovato il bando per la concessione di ausilio Tari. È stato nuovamente pubblicato il bando per la concessione di ausili finanziari finalizzati ad abbattere il carico tributario della Tari delle attività produttive per l’anno 2023. In particolare le misure adottate interessano i soggetti economici che risultano contribuenti di utenze non domestiche Tari del Comune di Monte Argentario, appartenenti alle seguenti categorie: musei, biblioteche, scuole private, associazioni; negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria; negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti; attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere; attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie; mense, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; supermercato, pane e pasta, generi alimentari; plurilicenze alimentari o miste; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; discoteche, night club; aziende agricole; esposizione, autosalone; alberghi con ristorante; alberghi senza ristorante; agriturismo; affittacamere, residence. Gli interessati dovranno presentare entro le 12 del prossimo 11 dicembre la domanda, esclusivamente su posta elettronica certificata, all’indirizzo: [email protected] specificando nell’oggetto del messaggio "Domanda ausilio Tari – Caro energia (Utenze EE.EE. e Gas) 2023". Eventuali quesiti circa i contenuti del bando potranno essere inviati, esclusivamente per iscritto, all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro le 12 di venerdì 1 dicembre.