Tappa della "Cavalcata del Bicentenario". I Cavalieri in piazza accolti dal sindaco

La Squadriglia dei cavalieri dell’Esercito Italiano partita da Venaria Reale lo scorso 3 ottobre ieri ha fatto tappa nel centro storico cittadino dove, in piazza Duomo, è stata ricevuta dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna per un saluto.

I militari della Squadriglia sono stati ospiti del "Savoia Cavalleria" il cui personale, con in testa il colonnello Roberto Forlani (comandante del Reggimento), ieri ha accompagnato i quattro cavalieri anche in centro. Il primo cittadino ha potuto così salutare

il tenente colonnello Andrea Cavalli (in sella a Valchiria), il sergente Isabella Milesi (su Fierezza), il primo graduato Daniele Lucchese (su Furioso) e il caporal maggiore Adriano Fiorentino (in sella ad Astrid).

Si tratta di una delle tappe previste per la "Cavalcata del Bicentenario", l’iniziativa organizzata dall’Esercito Italiano per celebrare i 200 anni della fondazione della Scuola di Cavalleria e nella loro sosta in Maremma i quattro militari sono stati ospitati dal "Savoia Cavalleria" nelle strutture del Centro Ippico Militare intitolato al Colonnello Alessandro Bettoni Cazzago, 55° comandante del reggimento e figura di primo piano nel campo dell’equitazione sportiva a livello internazionale.

La Squadriglia (che in maremma ha attraversato i territori di Civitella Marittima, Paganico, Batignano e Grosseto) ha poi ripreso il viaggio che si concluderà a Roma dove venerdì, in piazza di Spagna, ci sarà la cerimonia conclusiva delle celebrazioni. A Roma arriverà anche la Squadriglia che lo scorso 30 settembre è partita da Lecce, città che oggi ospita la Scuola di cavalleria, e che ha percorso il viaggio da sud.