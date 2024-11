Tante iniziative a novembre alle Terme di Saturnia

L’autunno ha fatto il suo ingresso e Terme di Saturnia Natural Destination è in grado di offrire esperienze uniche. In programma molte attività per grandi e piccoli. Cuore pulsante di Terme di Saturnia, il Parco Termale offre un’esperienza di benessere unica grazie alle sue acque millenarie, che sgorgano ininterrottamente dal cuore della terra alla temperatura costante di 37,5°C. Con un’estensione di oltre 20.000 metri quadrati, il Parco è un’oasi naturale con quattro piscine termali all’aperto, idromassaggi, percorsi vascolari e aree relax indoor e outdoor. A novembre, gli ospiti possono scegliere tra diversi ingressi Day Spa per immergersi completamente in questa esperienza di rigenerazione all’aria aperta, arricchita da un calendario di attività per il corpo e lo spirito. Per i più piccoli, Terme di Saturnia ha creato un programma speciale: sabato 16 e domenica 17 novembre, i Kids Wellness Lab offrono laboratori creativi e attività guidate pensate per educare e divertire i giovani ospiti. Collaborando con Fun Magic Party, Terme di Saturnia propone una serie di appuntamenti nel corso della giornata, in cui i bambini potranno immergersi in laboratori creativi come Scrub Lab, Boo Mask e Thermal Art, rimanere affascinati da spettacoli di magia, o scatenarsi a ritmo di musica durante la Zombie Dance. Ogni fine settimana di novembre, dalle 14 alle 17, il Parco Termale ospita i "Gourmet Weekend" al Bar del Parco. Durante questi eventi, gli ospiti potranno partecipare a degustazioni gratuite e incontrare i produttori locali che presenteranno i loro vini e prodotti d’eccellenza. Ogni assaggio sarà un viaggio tra i profumi delle colline maremmane, con vini robusti, formaggi artigianali e prodotti tipici che esprimono la tradizione toscana. Tra gli appuntamenti in programma: sabato 9 La Chimera d’Albegna e Caseificio Sociale Manciano, domenica 10 Capua Winery e Podere il Ghiacciale, sabato 23 villa Acqua Viva e Podere il Ghiacciale, domenica 24 Villa Acqua Viva e Tenuta il Radichino.