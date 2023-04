Tante escursioni e visite C’è anche la novità della mostra virtuale

Sul Monte Amiata il Polo Museale di Arcidosso, nel Castello Aldobrandesco (e-mail: [email protected]), con i suoi quattro musei: Museo David Lazzaretti, Collezione di Armi, Museo del paesaggio medievale e Macoè aperto per Pasquetta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 come il Museo Etnografico sempre al solito orario. Il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata a Santa Fiora (0564 978823) invece è aperto domenica e lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Infine a Castel del Piano le Collezioni di Palazzo Nerucci ([email protected]) sono aperte il giorno di Pasqua dalle 16 alle 19 e Pasquetta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Scendendo nella parte sud della provincia la Polveriera Guzman Museo Archeologico di Orbetello (tel. 350 590 5073) è aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 mentre il Museo Archeologico Nazionale e Antica città di Cosa ad Ansedonia dalle 9.45 alle 18.45 ( tel.0564 881421). Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano ( [email protected]), è aperto domenica e lunedì dalle 9 alle 13. Nella zona dei tufi a Sorano anche il Parco Archeologico Città del tufo (0564 614074) è aperto. In particolare la Fortezza Orsini dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, la necropoli etrusca di Sovana, con la tomba ildebranda, dalle 10 alle 19 e il Museo di San Mamiliano di Sovana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Da non mancare poi una passeggiata sulle misteriose vie cave scavate nel tufo. A Pitigliano il Museo ebraico "La piccola Gerusalemme" è aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 (tel. 0564 614230). Per tutte le informazioni: www.museidimaremma.it.

La novità della Rete museale è la mostra virtuale "Arti e Mestieri nella Maremma dei Musei", dove con un clic sul sito: www.museidimaremma.it si può entrare in un tour virtuale in 3D con oltre 40 reperti tra i più interessanti dell’enorme patrimonio del Sistema Musei di Maremma.