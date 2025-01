Taglio di pini, ambientalisti protestano

GROSSETOTaglio di pini contestato ieri mattina dagli ambientalisti. Tanto che per permettere all’azienda incaricata di portare avanti al lavoro, sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale. È accaduto ieri mattina nelle vie Platino e Argento. Dell’iniziativa, già venerdì scorso erano stati pizzati alcuni avvisi, anche per chiedere che non ci fossero auto parcheggiate nelle zone limitrofe. Evento che non si è verificato. Inoltre il gruppo di ambientalisti, guidati da Matteo Della Negra hanno cercato di interrompere l’opera di abbattimento, chiedendo innanzitutto di poter prendere visione della relazione che sarebbe stata commissionata su 650 piante sparse in città. Relazione di un agronomo di Arezzo, Gabriele Parvi (foto), sullo stato di salute degli alberi.

Un ritardo nelle operazioni di taglio di quelle piante già individuate che ha portato ad allertare gli agenti che si sono recati sul posto per far proseguire il lavoro. Da parte degli ambientalisti, che comunque hanno deciso di fare un accesso agli atti dell’amministrazione comunale, c’è il sospetto che non sia stata presa la decisione giusta, ma anche le operazioni di taglio non siano state organizzate in modo corretto. A cominciare dallo sfoltimento delle chiome. É molto probabile, quindi, che potranno verificarsi altre proteste simili, se il taglio delle piante in città dovesse continuare.