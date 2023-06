Taglio del nastro con Silvio Martinello per la nuova "Bike Station"

Inaugurata la nuova "Bike station" al Golfo del Sole. Ha partecipato il campione olimpico Silvio Martinello che vanta una carriera sportiva da professionista lunga ben 18 anni, con 12 Giri d’Italia, 4 Tour de France e 4 Giri di Spagna, quattro giorni in maglia rosa nel Giro del 1996, campione olimpico in pista ad Atlanta ’96. La bike station "Golfo del Sole" sarà aperta anche all’esterno, e offrirà ai ciclisti e ai turisti in bicicletta, qualsiasi tipologia di servizio: dal noleggio di mountain bike, e-bike, bici da corsa e bici per bambini, alla vendita di accessori e prodotti per la bici, che sono disponibili all’interno del bike shop, fino all’organizzazione dei tour alla scoperta delle meraviglie del territorio, condotti da guide ciclistiche specializzate. Ogni settimana sono programmati quattro diversi tour di mezza giornata e un tour di un giorno, con percorsi diversi, alcuni dei quali pensati per chi desidera godersi il panorama, pedalando ad un ritmo tranquillo, altri adatti a chi è già allenato.