"Sull’architetto Fantini nomina poco chiara"

FOLLONICA"Si può essere controllore e controllato nello stesso momento?" È quello che ci chiede il Pd, tramite il capogruppo Andrea Pecorini, al sindaco Buoncristiani attraverso un’Interpellanza. "Da qualche settimana sono iniziate le attività del cosiddetto Urban center, definito dalla stessa amministrazione, il centro nevralgico della pianificazione urbanistica comunale – aggiunge – Non un posto qualunque, ma quello nel quale verrà deciso chi, dove e come costruirà la Follonica dei prossimi anni. Vista la strategicità dei temi, e viste le dichiarazioni pubbliche che dipingono l’urban center come una casa di vetro, adesso è diventato opaco. A guidare l’Urban center un noto professionista follonichese, l’architetto David Fantini, scelto con incarico diretto dal sindaco. Una procedura probabilmente lecita – chiude il capogruppo Pecorini – ma ci chiediamo se non ci sia un conflitto d’interessi visto che lo stesso professionista ha firmato dei contributi per i privati al piano operativo comunale?".