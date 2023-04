Sul palco risate e beneficenza "L’acqua cheta" che fa bene scorre dentro la sala Friuli

"L’acqua cheta" questa volta sarà sinonimo di risate e integrazione, perché la commedia in tre atti di Augusto Novelli vedrà salire sul palco gli attori della compagnia di Albinia "Il Teatro degli Scompagnati" e quelli di "TuttiaTeatro" in uno spettacolo in programma sabato alle 21 nella sala Friuli della chiesa di San Francesco, a Grosseto. L’ingresso è ad offerta (con prenotazione obbligatoria al 320 - 0840034) e l’intero ricavato sarà devoluto alla stessa associazione "TuttiaTeatro".

Il Teatro degli Scompagnati nasce nel 2015 per volere di una consigliera della Proloco di Albinia appasionatissima di teatro, Elisa Capuccini. Gli inizi sono autogestiti dai componenti di quel 2015 sino all’incontro, sempre nello stesso anno, con il regista professionista e drammaturgo Massimiliano Gracili che dirige la Compagnia da allora. Le sue competenze e l’impegno degli attori hanno permesso al Teatro degli Scompagnati di avere una dimensione e di ritagliarsi uno spazio nel teatro non professionistico provinciale.

"L’acqua cheta" è ambientata nella Maremma dei primi del ’900, quando in famiglia ci si dava ancora del "lei" o addirittura del "voi", quando i giovani uomini abbracciavano ideali importanti e le ragazze tra un ricamo ed un sospiro sognavano un bacio rubato all’amore tanto agognato, il tutto sotto lo sguardo severo dei genitori. Anche in casa Bacigalupi, con due ragazze da maritare, Ulisse e Rosa hanno il suo bel da fare quando un imprevisto li getterà nello sconforto e nello scandalo.

La commedia è interpretata da Alessio Tiribocchi, Claudio Diani, Eleonora Guelfi, Elisa Capuccini, Giorgio Viganò, Isabella Sabatini, Silvia Carotti, Lara Lombardelli, Luca Peretti, Giorgio Stefanizzi, Iolanda Coli. I ragazzi di TuttiaTeatro che saliranno sul palco sono Lorenzo Cossu, Gaia Brizzi, Agnese Scotti, Marta Zanini Ciambotti, Ilaria Giacomelli, Giacomo Mantiglioni e Irene Pizzi. Regia di Massimiliano Gracili, acconciature di Laura Tosi.