Sul palco la ’fata’ di Lella Costa

MONTEROTONDO MARITTIMOStasera alle 21 il Teatro del Ciliegio di Monterotondo accoglie, nella stagione curata da Comune, Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage, l’attrice Lella Costa con ’La Fata’: divagazioni brillanti e ironiche sulla figura più misteriosa e mutevole de Le avventure di Pinocchio. Costa (foto), che già nel 2023, si era avvicinata al romanzo di Collodi attraverso la registrazione dell’audiolibro, ci conduce alla scoperta di un personaggio che da sempre incanta bambini e adulti, svelandone però i lati nascosti, aprendo la possibilità a nuove letture e interpretazioni. La tanto amata fatina dai capelli turchini – unica presenza femminile della storia di Pinocchio - che accompagna e protegge il burattino nel suo lungo viaggio alla scoperta del mondo e di se stesso, diventa il punto di partenza per affrontare la figura della fata in tutte le sue sfaccettature. Dalla fatina dei denti alla fata Smemorina di Cenerentola: un racconto esilarante e commovente al tempo stesso, per scardinare l’immaginario a cui siamo tanto legati. Info: biglietto intero 10 euro, ridotto 8. Biglietti acquistabile anche il giorno stesso presso la biglietteria del teatro dalle 20. Prenotazione biglietti tramite mail a [email protected], tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno di spettacolo nel seguente orario 16/18.