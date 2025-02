Sul palco del Camilleri arriva ’Un altro viaggio’ con Arianna Ninchi

Prosegue nel segno di grandi nomi la stagione teatrale 2024/25 dal titolo "Un altro viaggio" del teatro comunale Andrea Camilleri. Domani, alle 18 in programma "Suora mamma e suora babbo" con Arianna Ninchi (foto). Nel disperato tentativo di metterla in salvo, la mamma Edith consegna la piccolissima Susanna a un convento di Firenze, dove cresce accudita dalle suore francescane. Le due che più assiduamente se ne prendono cura vengono identificate dalla bambina con le figure parentali di riferimento e soprannominate Suora Mamma e Suora Babbo. In scena con l’attrice Arianna Ninchi il rabbino Haim Fabrizio Cipriani al violino. il cartellone della stagione denominata "Un altro viaggio" è ricco di professionisti del palcoscenico e questo aspetto sta richiamando molti cittadini a teatro. Un’operazione messa in campo dal direttore artistico del festival insieme alla Fondazione Santa Fiora Cultura e l’amministrazione comunale. Quest’ultima ha sempre creduto nel ruolo della cultura come strumento per far crescere un intero territorio.