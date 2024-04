Successi e cadute. Walter si mette a... nudo

Walter Nudo a Grosseto, un viaggio alla scoperta della felicita` per l’attore e presentatore, vincitore di Grande Fratello e Isola dei Famosi. Per la prima volta si racconterà in Maremma, dal successo in tivù alle difficoltà che, ad un certo punto, gli ha riservato la vita, tra problemi di salute, incidenti e delusioni lavorative. Fino alla scoperta di come poter essere davvero felici. Oggi alle 20.30, nell’Hotel Granduca in via Senese 170, a Grosseto, insieme all’attore Mediaset Grant Slone, Walter Nudo presenterà il suo libro "La vita accade per te. Un viaggio alla scoperta della felicità". L’incontro è organizzato dal Centro Ruah di Grosseto, in collaborazione con Ruah Ministry, a ingresso libero. Con la schiettezza di un "fratello maggiore", l’attore e presentatore con alle spalle venticinque anni nel mondo dello spettacolo racconterà senza filtri quattro anni di intenso viaggio interiore e fisico in cerca di sé e della propria chiamata profonda, verso una saggezza universale da condividere con tutti. Walter Nudo, nato in Canada da genitori italiani, con più di venticinque anni di carriera nello spettacolo, attore cinematografico e televisivo sia in Italia che negli Stati Uniti, è l’unico ad aver vinto sia l’Isola dei Famosi che il Grande Fratello. Presentatore e cantante, è stato anche atleta di arti marziali, pugile e pilota.