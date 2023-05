Subbuteo che passione La carica dei 200 a Castiglione Grande festa per la Coppa Italia

Oltre 200 persone, tra atleti, organizzatori ed accompagnatori, provenienti da tutta Italia, con più di 100 partecipanti alla competizione individuale e ben 34 squadre (da Aosta a Catanzaro, passando da Genova, Perugia, Roma, Bari), si sono alternate al Casa Mora di Castiglione della Pescaia, per la Coppa Italia 2023 di Subbuteo Tradizionale. Il torneo individuale ha sancito l’affermazione di Filippo Filippella (Ct Aosta Warriors) nel tabellone Master, che in finale ha avuto la meglio, di misura, su Enrico Frisone (Ligures), assicurandosi, di conseguenza, l’ambito trofeo. Insieme a due atleti, sono saliti sul podio, in quanto eliminati in semifinale, Stefano Flamini (Ascoli) e Gabriele Silveri (Salernitana). Nel tabellone Cadetti, invece, la vittoria è andata a Luca Puzzella (Team Campania), che in finale ha battuto, con il risultato di 3 a 0, Rocco Antonio Iarlori (Old Lions Macerata). Piazze d’onore, in questo caso, per Stefano Zappacosta (Sc Pescara) e Pierpaolo Dore (Sc Sombrero). Nel tabellone Master a squadre, dopo una finale vinta solo all’ultimo istante, la Coppa Italia 2023 di Subbuteo Tradizionale viene conquistata dal Subbuteo Casale. Le premiazioni dei vincitori si sono svolte alla presenza della sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi e del presidente dell’Acot, Paolo Pieraccini, accompagnati dal presidente del Consiglio comunale, Isabelle Mariani, che ha anche assunto la delega allo sport, e dall’assessore al Turismo, Susanna Lorenzini. La sindaca Nappi, prima della cerimonia, ha inteso omaggiare la Fisct, nella figura del suo presidente, Pietro Ielapi, con una mattonella commemorativa in ricordo di Italo Calvino realizzata in occasione dei 100 anni dalla nascita del famoso scrittore, sepolto a Castiglione. "Eventi come questo – ha detto Elena Nappi – servono a rinsaldare il fortissimo legame della nostra città con lo sport. Siamo orgogliosi di aver ospitato questa manifestazione, visto che per noi è molto importante, perché porta una nuova ventata diversa da quelle che fino ad oggi abbiamo organizzato, e quindi siamo molto grati alla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo per essere venuti a Castiglione della Pescaia, rinnovando l’invito per i prossimi anni, affinché questa di oggi possa essere solo la prima di una lunga serie di competizioni".