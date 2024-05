Studenti protagonisti. Il recupero dei sentieri

Il weekend appena trascorso è stato importante per gli studenti degli istituti professionali del Polo Amiata Ovest. Gli studenti delle classi seconde in collaborazione con la Protezione civile Amiata Ovest hanno dato vita al secondo incontro del progetto "Il Sentiero di David Lazzaretti". Il dirigente scolastico Cristiano Palla, spiega che il progetto si è articolato in diverse fasi. "La realizzazione della versione digitale di un pannello con cartografia del percorso (a cura degli studenti) consegnata al Comune di Arcidosso per l’inserimento sul sito ufficiale e di due pannelli stampati inseriti lungo il percorso – dice –. La realizzazione della segnaletica da inserire nel sentiero e la realizzazione di due escursioni sul sentiero come uscite didattiche per le classi interessate (tratto Arcidosso-Merigar). Questo lavoro sintetizza tutte le esperienze fino ad oggi avviate includendole in un unico grande piano di recupero e valorizzazione".

Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere antichi percorsi e chi li ha vissuti prima di loro, sotto il segno della sensibilizzazione alle tematiche ambientali, anche rispetto a un futuro sviluppo turistico promozionale del comune di Arcidosso. " Sono state impiegate diverse metodologie didattiche – prosegue Palla – quali il Learnig by doing basato sull’apprendimento attraverso esperienze pratiche coinvolgenti e dinamiche; il Cooperative Learning a forte valenza inclusiva grazie al quale ciascun componente può contribuire all’apprendimento di tutti e ciascuno può diventare risorsa, e il Problem-Solving attraverso il quale gli studenti sono spinti ad analizzare una situazione problematica ed escogitare autonomamente una soluzione". Ecco dunque che Il ripristino di un sentiero tematico diviene, così, un momento educativo e formativo.

Nicola Ciuffoletti