Emozioni con Simone Cristicchi nel ricordo di Gonippo Bramerini

È stata una serata che ha emozionato il pubblico presente, carica di sentimento. Venerdì sera sul palco del parco della Riconciliazione sono saliti in molti a ricordare Gonippo Bramerini, conosciuto da tutti come "Pippo", scomparso qualche mese fa. La sua morte improvvisa a 48 anni, pochi mesi fa, ha colto tutti di sorpresa. Anche Simone Cristicchi che ha voluto dedicare questa serata, sottolineando che il ricordo e il dispiacere per la perdita di una persona così doveva essere consumata collettivamente. Da Simone Cristicchi, ideatore di questa iniziativa con la collaborazione dell’amministrazione comunale e di Sabina, moglie di Gonippo, ai tifosi del Fan club del Milan, da Vanessa Incontrada al Coro dei Minatori, e le istituzioni locali, a partire dal sindaco Jacopo Marini, in molti sono saliti sul palco per dire un pensiero e leggere qualche parola in ricordo di Pippo. Sul palco anche la Corale di Arcidosso, Cardellini di Castel del Piano, Filippo del Quartiere Coffee e i giocatori della squadra locale di basket. Infine i familiari che commossi hanno guardato con gli occhi al cielo cercando da qualche parte il sorriso di Pippo. "Ci manca la sua attenzione, lo scambio di idee e di parole - ha detto Cristicchi ieri sera sul palco - questo concerto nasce dalla voglia di restituire a Pippo tutto l’amore che ci ha donato". Ad Arcidosso molti conoscevano Gonippo e molti ne conservano un’affettuosa memoria. Pippo era molte cose insieme. Promettente motociclista, era il suo sogno di gioventù la sua passione, aveva dovuto abbandonare il motocross dopo un incidente, poi aveva unito il lavoro "tradizionale" (autista di autolinee) con il piacere del suo affermato pub, The Wish, dove si potevano gustare ottime birre e ascoltare buona musica.

N.C.