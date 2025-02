Studenti a teatro. Le Quattro stagioni dà il via al Moderno

GROSSETO’Tutti a teatro’ con ’Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi. Domani al Moderno il primo appuntamento della V stagione musicale per le scuole organizzata da Agimus con il Comune di Grosseto. In scena l’orchestra sinfonica ’Città di Grosseto’ con Davide Alogna e Fabio Cicaloni. La quinta edizione della stagione musicale ’Tutti a teatro’ dedicata agli alunni delle scuole primarie e secondarie esordisce alle 9.30 al Teatro Moderno di Grosseto con ’Le Quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi. In scena l’orchestra sinfonica ’Città di Grosseto’, Davide Alogna (violinista e direttore) e Fabio Cicaloni (voce recitante).

Durante lo spettacolo alcuni studenti del Liceo artistico dipingeranno in diretta le ’Quattro stagioni’: sono Irene Antonelli e Medeirios Maria Eduardo (IV C) e Francesco Innocenti, Helen Bodart e Diego Sapere (V C) seguiti dai docenti Antonella De Felice, Tiziana Perani e Matteo Savona.

Per informazioni chiamare il numero 328 701 8626 o scrivere a [email protected]. La stagione musicale per le scuole è organizzata da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Grosseto.

"Portare i più giovani a teatro significa avvicinarli alla cultura e all’arte in modo coinvolgente e formativo – dichiara l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Angela Amante –. Con la quinta edizione di ’Tutti a Teatro’ rinnoviamo il nostro impegno per offrire agli studenti delle scuole primarie e secondarie un’occasione unica di ascolto e apprendimento attraverso la musica. La collaborazione con Agimus ci permette di proporre spettacoli di alto valore artistico e didattico, come quello dedicato alle ’Quattro Stagioni’ di Vivaldi. Vogliamo che il teatro diventi un punto di riferimento per la crescita culturale dei ragazzi, offrendo loro esperienze che sappiano emozionare e ispirare".

"La nostra serie di concerti per le scuole torna con la quinta edizione – dichiara il presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto, Gloria Mazzi – e riprendiamo proponendo un capolavoro di ogni tempo come Le Quattro Stagioni, proposto con orchestra, violino solista e voce recitante.