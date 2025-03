Strumenti antichi. Nasce ’Classica al museo’: "Grande valore culturale"

A Massa Marittima, al Museo degli organi Santa Cecilia, dal 5 aprile al 31 agosto, si terrà la prima edizione di ’Classica al Museo’, festival musicale dedicato alla riscoperta e valorizzazione degli antichi strumenti musicali, promosso dalla Fondazione Museo degli Organi Santa Cecilia con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. Si comincia il 5 aprile, alle 18 con il liuto e la tiorba. Ascolteremo e vedremo l’evoluzione del liuto e della tiorba, strumento principe dal basso continuo italiano del Seicento, ma anche strumento solista, con una splendida produzione musicale. In un luogo unico e suggestivo, datato 1197, i concerti presenteranno un repertorio di opere classiche, eseguiti su strumenti originali antichi. Giovani talenti del panorama musicale italiano illumineranno le serate guidandoci in un viaggio sonoro che attraversa i secoli. Il Festival, ideato da Alessandro Rispoli, Lorenzo Ronzoni e dalla figlia Maria Elena, nasce con l’idea di promuovere il patrimonio che la Fondazione ha collezionato nel corso degli anni, facendolo rivivere attraverso un ciclo di incontri dedicati alla musica antica. L’evento vedrà protagonisti delle serate dei giovani talenti. "Il Comune ha inserito questo festival all’interno del calendario di ‘Massa 2025’ per le celebrazioni degli 800 anni dalla nascita del libero comune, – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – riconoscendo il grande valore di questa proposta culturale, unica nel suo genere".