Strade bloccate e Comune senza linee

Il maltempo ha toccato, almeno in parte, anche il Monte Amiata. Molta pioggia e vento forte si sono abbattuti sulla parte alta della montagna e sui paesi a valle. Di quest’ultima perturbazione si ricorderà la prima nevicata di stagione. Ieri mattina la vetta era bianca, una leggerissima spolverata ha ricoperto il parcheggio della cima della montagna e anche la sommità del monte. Nelle ore centrali della giornata, quando le temperature si sono rialzate, la poca neve però si è sciolta. Abbandonati sono state le piogge e anche i ruscelli hanno ripreso ad scorrere con una certa forza. A procurare i danni maggiori il vento e ad avere la peggio il territorio di Castel del Piano. Due alberi caduti hanno intralciato le strade. Il primo episodio è accaduto nella sera di giovedì, nella zona di via Sandro Pertini. La strada è rimasta bloccata ed è stato fondamentale l’intervento dell’ufficio tecnico e degli operai del Comune. Ieri mattina un’altra pianta è caduta nella zona Terre Gialle e anche in questo caso ha ostruito una strada. Il vento ha provocato anche danni ad alcune insegne di negozi del centro e fatto cadere qualche tegola. Dopo la segnalazione di giovedì, in merito al finestrone pericolante delle scuole medie, ieri sono intervenuti i vigili del fuoco e hanno messo in sicurezza le due finestre. Oggi gli alunni torneranno regolarmente a scuola. Piccoli danni causati dal forte vento anche a Montegiovi e a Montenero d’Orcia. A causa del maltempo il Comune di Cinigiano non può ricevere e-mail e telefonate. I servizi di sportello sono sospesi per interruzione dei servizi informatici. Per necessità è possibile contattare i numeri 348 - 2405691oppure 348 - 2405695. N.C.