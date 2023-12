"Storie del dormiveglia" in Stazione

Sarà "Storie del dormiveglia", di Luca Magi (nella foto), l’ultima pellicola in programma per il "Primo binario film lab", la rassegna cinematografica sperimentale promossa da Coeso Società della salute con la collaborazione di Simurg Ricerche e dell’associazione Kansassiti, i cui i protagonisti sono le persone senza dimora. L’appuntamento è per oggi alle 18, all’Help center della stazione di Grosseto, in piazza Marconi.

Il documentario, prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, è girato nel Rostom, una struttura di accoglienza notturna per senzatetto che si trova nell’estrema periferia di una grande città. Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi resta nel dormitorio per una sola notte o di chi ne ha fatto la propria casa. Uomini e donne con un passato difficile, esiliati in un presente di perpetua attesa. Una galassia perduta a debita distanza dal passato e dal futuro. L’ingresso alla proiezione è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Lunedì, invece, al cinema Stella è fissata la serata conclusiva, in cui sarà annunciato anche il film vincitore. Nell’occasione sarà proiettato il documentario realizzato con le immagini girate, tramite alcuni cellulari, da alcuni senza dimora che vivono a Grosseto.