Stasera di scena la rassegna per i piccoli "Cartoni in piazza"

Tre film, per tre serate e tre capolavori da guardare sotto le stelle insieme a tutta la famiglia.Torna nel piazzale dei Rioni, "Cartoni in piazza", l’iniziativa, alla sua terza edizione, organizzata dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, che ha come obiettivo quello di creare intrattenimento e stimolare allo stesso tempo la fantasia e la curiosità dei più piccoli, ma anche dei più grandi. La selezione dei tre titoli è stata fatta in favore dei classici Disney. Il primo appuntamento è per oggi. La manifestazione inizierà alle 17.30 con il Ludobus nel piazzale dei Rioni, alle 21 proiezione del primo episodio del cortometraggio "Palio tra storia e Passione", a seguire proiezione del lungometraggio "Il Re leone", (animazione, Usa, 1994), di Roger Allers, Rob Minkoff. Simba adora sua padre, il re Mufasa, e prende a cuore il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno festeggiano l’arrivo del nuovo cucciolo. Prossimi appuntamenti sono domenica 10 con "Il libro della giugla" e domenica 31 con gli Aristogatti" sempre alle 21.