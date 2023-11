Stand up comedy. Tre spettacoli per sorridere

Stand up comedy alla Goletta alla Griglia 2.0. Il locale situato sulla Giannella propone una serie di spettacoli comici. Una programmazione che stacca da quella delle classiche serate musicali, con tre comici affermati che saliranno sul palco. Si parte domani alle 22 con Ivano Bisi (nella foto) con lo spettacolo "L’uomo del continente". Toscano, politicamente scorretto, autore di una satira corrosiva e di battute disarmanti, Bisi nel 2019 ha fatto il suo esordio in tv a Zelig, nel 2020 ha partecipato a una puntata della trasmissione Zelig c-lab su Comedy Central e, nell’anno in corso, ha partecipato a "Stand up comedy" su Comedy Central. Attualmente tiene un laboratorio permanente di stand up a Pisa e ha varie esperienze come insegnante di corsi di comicità.

Il suo spettacolo "L’uomo del continente" è un monologo senza rispetto e timore di ogni giudizio o pregiudizio, sessismo, razzismo, infedeltà coniugale, guerre social e altri argomenti scabrosi, affrontati con la tipica leggerezza di chi cerca di indossare il vestito di chi non prende niente sul serio. I prossimi spettacoli sono poi in programma il 24 novembre con Salvatore Zappia e il 16 dicembre con Francesco Fanucchi. Gli ingressi saranno gratuiti con consumazione obbligatoria, mentre si potrà prenotare per spettacolo e cena al numero 333.3378593.