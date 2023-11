Stagione invernale. Piste da sci e impianti. Punto interrogativo su alcune autorizzazioni

L’inverno è alle porte ed è a rischio l’ apertura del versante senese e la situazione preoccupa anche la Isa, società d’impianti del versante grossetano. Il Comune di Abbadia San Salvatore ha ricevuto la documentazione di Ais (società che gestisce gli impianti di risalita del senese) ed è in attesa di verifica da parte dell’Ufficio rilascio autorizzazioni per capire se è esaustiva e completa. Se dovessero risultare incomplete l’apertura delle piste sul senese non sarà scontata. L’Isa, da canto suo, si è mossa. Ad oggi sono state richieste spiegazioni in merito, da parte di Isa ad Ais, ma purtroppo non hanno mai risposto nei toni di una situazione costruttiva. Vincolata dalla convenzione dello skipass unico firmata nel 2021 e con scadenza a fine stagione 2024, la Isa Impianti che gestisce il comprensorio sciistico sul versante grossetano (in regola con concessioni e autorizzazioni) non sa, ad oggi, se la stazione sciistica amiatina sarà aperta solo nel suo versante e dovrà attivarsi con programmazione, listini, regolamenti e comunicazioni pensando di essere "sola" o dovrà ancora attendere, nella speranza che tutto si risolva al meglio. Siamo a metà novembre, l’inizio della stagione sciistica è veramente a ridosso e la preoccupazione da parte della società Isa è elevata. Il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, ha organizzato un incontro la scorsa settimana con i tre Comuni dell’ area sciabile Amiata e le due società esercenti gli impianti di risalita. Riunione da cui non è scaturito niente. Bartalini, che aveva un consiglio comunale venerdì pomeriggio, ha illustrato la situazione al consiglio dicendo che l’Amiata grossetana è perfettamente in regola, autorizzata e pronta per l’apertura. "Se Ais e il comune di Abbadia non troveranno una soluzione nel breve – spiega Bartalini – per evitare e superare il problema della convenzione in essere tra le due società, ci attiveremo con un’ordinanza di obbligo di apertura alla Isa, aiutando così a superare questa situazione che si è venuta a creare. Per l’Amiata la stagione sciistica è troppo importante. È un comparto che da lavoro a molte persone e che rappresenta una leva per il turismo sul territorio. Il mio auspicio è che si risolva il problema per aprire tutta la montagna congiunta".

Nicola Ciuffoletti