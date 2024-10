Squadra grossetana alla finale nazionale del Palio Rafting

L’equipaggio rafting di Grosseto oggi sarà impegnato a Rieti dove si terrà sul fiume Velino la finale del Palio Rafting Uisp nazionale. Dopo il successo ottenuto sul fiume Ombrone davanti agli equipaggi di Campagnatico, Paganico e Cinigiano, i grossetani sono pronti per portare a casa il titolo italiano. Il Palio Rafting è un momento importante di condivisione e contaminazione per conoscere e avvicinarsi allo sport in armonia con l’ambiente. Giunto alla seconda edizione, quest’anno la "finalissima", vedrà gareggiare oltre sei equipaggi.