Sport in lutto. E’ morto. Linicchi

Mondo dello sport in lutto per la morte di Francesco Linicchi, 81 anni, dirigente appassionato e competente, scomparso a seguito di una brutta malattia. Agente di commercio in pensione, dopo aver lavorato soprattutto nel settore alimentare, con diverse importanti aziende, Francesco era conosciuto per i suoi trascorsi nel mondo del calcio, come storico dirigente del Sauro, nel baseball - negli anni Novanta entrò per la prima volta in consiglio del Bbc - e anche nel mondo della Uisp. Tra le passioni, Linicchi aveva anche la politica: è stato consigliere del quartiere di Barbanella del partito comunista, negli anni in cui era presidente Alvaro Biagianti. Rimasto vedovo dell’amata Mariella, lascia la figlia Laura. La salma di Francesco Linicchi sarà esposta stamani all’obitorio del Misericordia, poi verrà cremata.