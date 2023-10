Sport e politica in lutto a Grosseto per Foffo, il parrucchiere storico

Se ne va un’altra figura storica di Grosseto: è morto all’età di 75 anni Adolfo Zoppetti, "Foffo" per gli amici, scomparso all’ospedale Misericordia. Faceva il parrucchiere per uomo e aveva un salone, da sempre, in via Mameli, accanto alla Stazione. In quelle sedie ha accolto generazioni di grossetani per barba e capelli, ma anche per discutere di politica e di pallone. Sì perchè erano quelle le altre due passioni di "Foffo". Tifosissimo della Fiorentina, è stato anche militante del Pci come iscritto e poi anche nel Pds e infine nel Pd. Era stato anche candidato come consigliere comunale nelle liste del Pd alle ultime amministrative a Grosseto. Non aveva mai avuto incarichi politici, tranne che essere membro della sua sezione. Quando il partito chiamava, comunque, ha sempre risposto. Lascia una figlia e la sua nuova compagna. "Perdo un grande amico – ha detto l’ex sindaco Loriano Valentini – un compagno che mi ha sempre aiutato, una persona a cui ho voluto bene".