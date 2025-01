Spid, rinnovata la convenzione con Lepida

La Regione Toscana ha rinnovato per il triennio 2024-2026 la convenzione con Lepida per il rilascio gratuito dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, a tutti i cittadini. Il progetto, viene spiegato, ha già ottenuto importanti risultati ed al 31 dicembre 2024 sono state ben 75.019 le identità digitali rilasciate ad altrettanti cittadini tramite i 151 sportelli presenti su tutto il territorio regionale. Dal 2021 a oggi, il maggior numero di identità digitali rilasciate in Toscana si è registrato in provincia di Firenze con 23.545 cittadini che si sono dotati, gratuitamente, dello Spid. La provincia di Grosseto è terzultima con 2.460.