Grosseto, 13 aprile 2018 - E' stato catturato l'uomo che ha sparato in una strada di Follonica uccidendo una persona e ferendone gravemente altre due. Si tratta di un commerciante. Si indaga sul motivo della sparatoria. Dopo aver esploso i colpi, nel primo pomeriggio di venerdì 13 aprile, l'uomo è scappato in direzione Grosseto in auto. I carabinieri sono partiti all'inseguimento dell'uomo, anche coadiuvati da un elicottero della Guardia di Finanza. L'arresto è avvenuto alle porte del capoluogo maremmano. L'uomo arrestato sarebbe un ristoratore di Follonica.