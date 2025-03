Spaccio vicino alla scuola. La denuncia dei residenti: "Situazione ormai al collasso"

Le storie sullo spaccio di droga, purtroppo, sono ormai all’ordine del giorno. L’ultima segnalazione di una "fiorente" attività, arriva direttamente dalla zona che abbraccia via Montello e via del Sabotino. Sono i residenti a denunciare a La Nazione, una situazione purtroppo ormai fuori controllo.

"Ogni giorno tra via Montello e via del Sabotino spacciano. Alla luce del sole, davanti ai passanti – dicono alcuni residenti –. La scena si ripete di continuo a ogni ora, con chi ci abita ormai esasperato da un continuo via vai di ’consumatori’ di ogni età che, ogni giorno da mattina a sera, ricevono dosi da pusher che fanno quello che vogliono: arrivano a piedi, in bicicletta, cedono la dose che prima avevano nascosto in queste zone e se ne vanno via tranquillamente. Succede anche 40 o 50 volte al giorno". Gli spacciatori sarebbero due, di nazionalità straniera.

"Vanno incontro ai clienti, si salutano, si incamminano insieme e dopo pochi passi si fermano: c’è uno scambio da una mano all’altra. Poi ognuno per conto suo – prosegue il racconto –. Vendono droga di ogni tipo: crack, hashish e marijuana. Spesso si spostano nelle vie limitrofe quando hanno il timore di essere visti dalle Forze dell’ordine, ma quasi sempre non si curano di chi osserva o passa quando vendono la droga. Vanno anche proprio di fronte alla scuola di via Monte Bianco che di sera risulta un posto sicuro per loro. La situazione è comunque molto grave, anche perché spesso a vedere queste scene ci sono i bambini: lo scambio soldi/droga avviene anche davanti a loro. Pusher e clienti non si preoccupano minimamente di essere visti o no".

Tutto è stato già segnalato alle Forze dell’ordine, più volte. Ma la situazione è sempre la stessa. "La situazione è grave – concludono –. Abbiamo paura anche di tornare la sera a casa con il timore di trovare qualcuno dietro l’angolo non con buone intenzioni".