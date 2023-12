Spaccio, cantieri e degrado. Controlli della Municipale

Novembre è stato caratterizzato da un’intensa attività svolta dal Nucleo operativo sicurezza della Polizia municipale di Grosseto guidata da Alessio Pasquini (nella foto) che ha effettuato controlli a 360 gradi con particolare riguardo alla tutela e salvaguarda della sicurezza pubblica, di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado. In materia di attività di sicurezza urbana il Nucleo operativo della Polizia municipale ha effettuato numerosi controlli nelle zone maggiormente segnalate dai cittadini, che hanno portato all’identificazione di ben 500 persone, di cui 15 sono state fotosegnalate. Tra queste, poi, 8 sono risultate cittadini irregolari, mentre due sono state rimpatriate. Il nucleo operativo ha inoltre effettuato specifiche attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio delle unità cinofile in dotazione, nelle zone limitrofe alla stazione e in via Roma. L’attività svolta ha condotto alla denuncia di due extracomunitari e all’individuazione di sei assuntori, segnalati alla Prefettura. Effettuati anche nove sequestri durante i quali gli agenti hanno confiscato sostanze stupefacenti, bilancini di precisione e armi da taglio. "Un bilancio che ci rende orgogliosi. Nell’ultimo anno il potenziamento dei servizi straordinari di controllo della Polizia municipale ci ha permesso di ottenere ottimi risultati per la nostra città", hanno commentato il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale.