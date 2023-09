Spaccio al Commendone. Municipale, un arresto

Spacciavano sotto al cavalcavia in via del Commendone e uno è stato arrestato dalla Polizia municipale. Il fatto è accaduto sabato scorso quando una pattuglia delle municipale ha sorpreso un tunisino di 32 anni mentre stava smerciando cocaina. Ieri mattina l’uomo è comparso di fronte al giudice in tribunale a Grosseto per la convalida e per il processo per direttissima. Il nordafricano quando è stato visto vicino alla vegetazione, ha immediato consegnato le dosi che aveva senza opporre resistenza, dicendo anche di avere altre confezioni di stupefacenti pronte per essere smerciate, eroina ma anche un bilancino e un cellulare. Gli agenti alla fine hanno sequestrato 5 dosi di cocaina, 15 di eroina per quasi quattro grammi totali. L’accusa ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 32enne. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha applicato il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.