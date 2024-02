Sottoscrivere le osservazioni. Da oggi si può

Chiunque voglia sottoscrivere le osservazioni fatte dal Comune di Pitigliano e dai comitati Alta Tuscia e Maremma Attiva contro la costruzione del parco eolico progettato da Sorgenia può recarsi in biblioteca comunale (Piazza Orsini) di Pitigliano tutti i pomeriggi da oggi fino a venerdì 23 dalle 17 alle ore 19 munito di documento valido e Codice Fiscale. I dati e le firme prese verranno usati per sottoscrivere ed inviare al Ministero dell’Ambiente le osservazioni raccolte e preparate dal Comune e dai comitati che si oppongono al progetto del parco eolico. Tra i cittadini che non vogliono questo progetto c’è Moreno Lombardelli. "Le pale eoliche sarebbero alte quanto la torre Montparnasse a Parigi. Il problema che Montparnasse sta fermo e zitto – dice Lombardelli – le nostre pale no". Quelle di Lombardelli sono considerazioni soprattutto in merito all’impatto ambientale, sociale ed economico che questo parco eolico potrebbe avere. "In prossimità di dove dovrebbero essere installate queste pale – prosegue – ci sono almeno 10 attività che si occupano di ricezione turistica. Subiranno un calo di presenze? Io penso di si e a pensare che hanno investito del proprio e ci hanno creduto tanto e con ragione, visto che il nostro territorio è apprezzato dai turisti che vogliono, oltre alla bellezza e alla semplicità anche l’integrità dei luoghi". Poi conclude. "Hanno calato questo progetto in questa zona del nostro comune perché ritenuta marginale per colture e reddito, povera e disagiata, scarsamente popolata. Vogliono farci credere che questo parco eolico ci poterà benessere oltre alla medaglia ecologica ma forse non hanno capito che noi non vogliamo il loro progresso, non vogliamo concepire così l’ecologia e la transizione energetica. Questo – conclude – è un green che distrugge".