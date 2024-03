Soldi dalla Regione. Percorso pedonale . Per Bagnore 105mila euro

La frazione di Bagnore si rifà il look. Principalmente i lavori riguardano il percorso pedonale in via Fratelli Cervi che saranno realizzati grazie a un finanziamento regionale di 105mila euro. Il Comune lo ha ottenuto in seguito alla partecipazione al bando 2022 per i comuni toscani sotto i 20mila abitanti, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e alla rigenerazione degli spazi urbani. "Si tratta di un finanziamento essenziale che ci consentirà di procedere con la realizzazione dell’intervento – spiega il sindaco Federico Balocchi – che richiede un investimento complessivo di 180mila euro. Abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e sono in corso le richieste di nulla osta dall’amministrazione provinciale per poi approvare il progetto esecutivo".

Il nuovo percorso pedonale interesserà i numeri civici dal 21 al 27, fino a raggiungere l’area del parco urbano, dove è collocata la struttura polivalente. La larghezza del camminamento dove le dimensioni lo consentiranno sarà di 150 centimetri mentre nei tratti dove non sarà possibile stare sopra i 90centimetri è prevista l’installazione di una idonea segnalazione del passaggio dei pedoni. La strada provinciale numero 6 del Monte Amiata attraversa il centro abitato di Bagnore, dove prende il nome di via Fratelli Cervi. A margine della strada si sono sviluppate negli anni alcune attività commerciali".