Soldi dal web per operarsi. L’appello: "Unica possibilità l’intervento in Danimarca"

Ha deciso di affidarsi al web, per trovare i soldi necessari all’intervento chirurgico di cui ha bisogno. Jessica Milani ha 26 anni ed è originaria di Orbetello. Da due anni la sua vita è stata profondamente segnata da una condizione medica debilitante: la sindrome da scivolamento costale (Slipping Rib Syndrome). Una patologia che provoca un dolore cronico al torace e all’addome, nevralgia intercostale, muscoli del tronco cronicamente contratti, problemi digestivi e difficoltà respiratorie. "In Italia, i casi complessi come il mio non trovano adeguato trattamento – racconta – soprattutto a causa della sospetta sindrome di Ehlers-Danlos, che comporta lassità legamentosa e aumenta l’instabilità delle costole. Dopo consultazioni con specialisti, ho individuato una speranza in un intervento chirurgico avanzato in Danimarca, la tecnica Hansen 3.0, che prevede la ricostruzione della cartilagine costale per garantire stabilità e preservare la funzionalità respiratoria". Il costo di questo intervento è di 8.500 euro per lato, a cui si aggiungono le spese di viaggio e soggiorno, per un totale di circa 17mila euro. "Attualmente non posso lavorare a causa delle mie condizioni – racconta – e l’unico momento in cui provo sollievo è quando sono sdraiata". La speranza è tutta appesa alla raccolta fondi che ha avviato su GoFundMe. E i primi contributi sono già arrivati.

"Grazie al vostro incredibile supporto – ha scritto sulla pagina di GoFoundMe – sono riuscita a fare grandi passi avanti, ma il cammino è ancora lungo e complesso. Ogni donazione e ogni condivisione continuano a essere essenziali per permettermi di accedere alle cure necessarie e migliorare la mia qualità di vita. Voglio condividere con voi un aggiornamento sul mio percorso di cura. Oltre all’intervento chirurgico già previsto, mi sono state consigliate diverse visite specialistiche e fisioterapia mirata per affrontare al meglio la mia condizione. Questi percorsi saranno fondamentali per gestire i sintomi e supportare il mio recupero post-operatorio, ma rappresentano un costo aggiuntivo importante". Per contribuire a regalare una speranza alla giovane orbetellana, il link è www.gofundme.com/f/supporto-per-spese-mediche e il suo codice iban è IT38U3608105138265251865256 (a nome di Jessica Milani).

Riccardo Bruni